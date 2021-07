Raje dla sportowców. Oto gdzie płacą podatki

- Trzeba jednak pamiętać, że Monako nie jest typowym rajem podatkowym. To prawda, że jest tam zerowy podatek dochodowy od osób fizycznych, nie płaci się daniny od zysków kapitałowych czy podatku od nieruchomości – mówi Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk & Associates, specjalizującej się w doradztwie prawnym i podatkowym dla biznesu czy też zakładaniu spółek w Polsce i za granicą.

To jednak nie oznacza, że w Monako w ogóle nie płaci się danin publicznych. - Przedsiębiorstwa muszą jednak liczyć z podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy generują ponad 25 proc. obrotu poza Monako. Stawka to 26,5 proc. Pomiędzy Monako i Unią Europejską podpisane jest też porozumienie o wymianie informacji, więc jak ktoś chce coś ukryć, to zdecydowanie trafił pod zły adres. Uzyskać status rezydenta w Księstwie wcale nie jest łatwo – dodaje mecenas.