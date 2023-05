Rozliczenie składki zdrowotnej. ZUS przypomina: jeśli masz nadpłatę, złóż wniosek o zwrot

Trzeba podać rachunek bankowy

W sytuacji gdy płatnik składek z różnych przyczyn nie może przekazać do ZUS rocznego rozliczenia w terminie do 22 maja, to może przekazać je do 30-31 maja, tak aby w przypadku kwoty do zwrotu mógł zatwierdzić wniosek i wysłać go do ZUS do 1 czerwca. Sam fakt przekazania dokumentów rozliczeniowych po terminie, czyli w tym roku po 22 maja, nie rodzi konsekwencji.