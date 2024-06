Rząd kontra branża. Pomysł podwyżki tego podatku uruchomił lawinę

Tedo 55 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Wynajmy już są bardzo wysokie w stosunku do dochodów,podatek spowoduje kolejny wzrost.Chcecie nizszych cen za wynajem?????Wprowadźcie prawo chroniące właściciela,,,nie płacisz to wypad przy asyście policji.Gdy właściciele przestaną się obawiać,że najemca nie płaci bo ma dziecko itp.,to wtedywysypia się na rynek mieszkania wtedy ceny spadną i o to chodzi.Niestety nie w smak to developerom,wtedy również spadną chore horrendalne ceny zakupu