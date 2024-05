Rząd spełnia ważną obietnicę. "Dużo nowych obowiązków"

Kasowy PIT. Eksperci sceptyczni

"Wprowadzenie kryterium kwalifikującego do skorzystania z kasowego PIT w wysokości do 250 tys. euro przychodów z działalności w poprzednim roku podatkowym jest podyktowane faktem, że rozwiązanie to jest adresowane do małych firm, prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach. To małe firmy najbardziej dotyka problem zatorów płatniczych jako najsłabszych podmiotów na rynku" - napisano w OSR do projektu.