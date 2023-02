Rząd szykuje podatek od pustostanów. Ale to nie sposób na deficyt mieszkań

chłopek 19 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

żadne podatki nie zmienią dostępności mieszkań. Pustostany są w większości dlatego bo jest chore prawo chroniące lokatorów. Ludzie boją się wynająć bo jak ktoś przestanie płacić to są problemy, więc stoją puste. Wystarczyłoby wprowadzić prawo podobne do tego w stanach tzn. lokator spóźnia się z płatnością 7 dni to właściciel ma prawo go wyrzucić bez względu kto to jest i jaka jest pora roku bez sądów, bez użerania się i mało tego taki nie płacący gagatek ma nabrudzone w papierach i już łatwo nic nie wynajmie bo jest w jakiejś bazie, gdzie przyszły wynajmujący może sobie go sprawdzić. Proste ? Proste. Wystarczy wprowadzić prawo chroniące właścicieli mieszkań i cyk większość mieszkań pustych zmieni się w zamieszkałe tzw. krótka piłka, płacisz mieszkasz, nie płacisz robisz wyjazd.