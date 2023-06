Rząd zmienia budżet. Ekonomistka zwraca uwagę na kwotę 18 mld zł. "PiS o tym nie mówi"

Obywatel 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Morawiecki. Ty to dno premier. Stan finansów katastrofa. Twoje kłamstwa obiegają świąt. I jeszcze Blaszczakowi wepchnąłem miliardy On powinien być zdymisjonowana A jeszcze trwa w MON. Rozrzuca nasze pieniądze. On zbroi Polskę. Komu to jest potrzebne Sztucznie wywołuje konflikt On go nie rozwiązuje. Po co nam taka armia w pokoju. To nie nasza wojna. Niech Zelenski odpiprzy się od nas. To nie jest mój przyjaciel