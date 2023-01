Starosta bije na alarm. "Nijak to się nie składa"

Starosta bielski Andrzej Płonka w rozmowie z portalsamorządowy.pl zwraca uwagę na problemy finansowe związane z edukacją, które mogą się jeszcze bardziej pogłębić w związku z niższymi wpływami z podatku dochodowego. - Zaczynamy dokładać do wynagrodzeń nauczycieli, a tak nigdy nie było i być nie powinno. Jeśli dodamy do tego obniżenie dochodów bieżących JST, to nijak to się 'nie składa - alarmuje.