Stary diesel przestanie opłacać? MF pracuje nad nowelizacją przepisów podatkowych

"Branża i eksperci podatkowi już od dawna liczą się z tym, że nowelizacja nastąpi. Polska zobowiązała się do tego w ramach Krajowego Planu Odbuwy (KPO) i związanego z nim kamienia milowego E3G , który dotyczy wprowadzenia opłaty rejestracyjnej od pojazdów emitujących zanieczyszczeni" - czytamy w poniedziałkowym wydaniu dziennika.

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, powiedział gazecie, że PZPM popiera pomysł zmian w myśl zasady, by "zanieczyszczający płacił", ale przy założeniu, że przepisy będą sprawiedliwe, to znaczy, że będą uwzględniach warunki techniczne samochodów.

Jakie samochody używane kupują Polacy?

Analiza rynku motoryzacyjnego wskazuje na istotne zmiany w segmencie samochodów używanych. W 2024 roku średni wiek sprzedawanych pojazdów zmniejszył się do 9 lat, co stanowi spadek o 3,5 roku w porównaniu z poprzednim okresem. Równocześnie odnotowano obniżenie średniego przebiegu do około 153 tys. kilometrów.