Terminy podatkowe w pandemii. NSA zdecyduje, co z zawieszeniem

Urzędy Skarbowe to prywatne firmy symulujące organy państwowe. Pamiętajcie, że nadal obowiązuje najważniejszy dokument, Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Raczkiewicza nr 1006 z dnia 30 listopada 1939 roku [opublikowany w: Dz.U. nr 102 z 02 grudnia 1939 roku, Art. 2, Art.8] o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych: Art. 2 „Wszystkie akty prawne i zarządzenia władz, okupujących terytorium Państwa Polskiego, dotyczące przenoszenia, obciążania, ścieśnienia lub ograniczenia pod jakąkolwiek inną nazwą prawa własności: Skarbu Państwa, związków komunalnych, przedsiębiorstw państwowych i komunalnych, instytucji publicznych oraz osób fizycznych i prawnych na rzecz obcych państw, obcych obywateli lub obcych osób prawnych oraz osiedlanie w nieruchomościach obywateli obcych państw pod jakimkolwiek tytułem prawnym, są nieważne i niebyłe.” Art. 8 „Obywatel polski, który dobrowolnie będzie pomagał władzom okupacyjnym do wykonywania aktów, wskazanych w artykule 1-5, podlegnie karze do 10 lat więzienia oraz grzywnie lub konfiskacie całego mienia”. ora drugi Dekret prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Raczkiewicza z dnia 26 stycznia 1940 roku [opublikowany: DZ.U 1940 Nr 3 poz. 4 z dnia 20 lutego 1940 roku ] o moratorium dla należności publiczno-prawnych. Art.1 (1)Zawiesza się na czas trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną płatność i ściągalność danin publicznych, podatków, opłat stemplowych i innych, na rzecz Państwa, związków komunalnych oraz jednostek samorządu gospodarczego i zawodowego, które były lub są płatne w czasie do dnia wejścia w życie niniejszego dekretu włącznie bez względu na to, czy wymiar został dokonany przed ta datą lub później albo nie nastąpił wcale. (2) Przepis niniejszy rozciąga się także na odsetki zwłoki, grzywny i koszty egzekucyjne. Art.2 (1) Zawiesza się na czas trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną składania zeznań i dokonywanie wymiaru danin publicznych, podatków oraz opłat stemplowych i innych za okresy gospodarcze lub podatkowe upływające z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu na rzecz, Państwa, związków komunalnych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego. (2) Zawiesza się również płatność zaliczek na poczet wszelkich podatków, jak również samych podatków i opłat opartych na dochodzie, obrocie lub zeznania za okresy podatkowe lub gospodarcze upływające z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu.