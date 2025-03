To byłaby rewolucja. Powiedzieli Polsce: zmieńcie podatek od nieruchomości

Taka zmiana to byłaby rewolucja. Wymagałaby wielu przygotowań i dużych nakładów. Eksperci od dawna punktują, że w naszym kraju nie istnieje nawet jednolity system informacji o nieruchomościach. A żeby na poważnie wziąć się za zmiany w podatkach związanych z nieruchomościami, trzeba by najpierw uporządkować ewidencję gruntów i budynków oraz usprawnić przepływu danych np. między księgami wieczystymi, ewidencją gruntów i budynków oraz rejestrami PESEL i REGON.

OECD o powiązaniu podatku od nieruchomości z jej wartością

Nie tylko OECD zaleca Polsce zmianę podatku od nieruchomości. To samo rekomenduje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Proponuje " zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości do poziomu podobnego jak w innych krajach UE ". W raporcie, który ukazał się jesienią 2024 r. rekomenduje też Polsce wprowadzenie podatku katastralnego. Podobne zalecenia MFW w sprawie podatku katastralnego i generalnie wyższego opodatkowania majątku, pojawiły się w marcu oraz w czerwcu 2023 r.

Na początku marca w rozmowie z RMF minister finansów Andrzej Domański, zapytany o to, czy rząd wprowadzi podatek katastralny, odpowiedział: "nie". - W tej chwili nie pracujemy nad zmianami dotyczącymi podwyższania podatków. To, nad czym pracujemy w MF, to m.in. obniżka tzw. podatku miedziowego - dodał. - Pracujemy również nad obniżką podatku od zysków kapitałowych. W Ministerstwie Finansów pracujemy nad podatkami, a dokładniej mówiąc nad ich obniżaniem - zapewnił.