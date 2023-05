W poniedziałek mija ważny termin. Mali przedsiębiorcy takie rozliczenie muszą złożyć po raz pierwszy

To efekt zeszłorocznych zmian w systemie podatkowym, które wprowadził Polski Ład . Reforma podatkowa PiS przyniosła zmiany w składce zdrowotnej. "W przypadku pracujących na własny rachunek, składki nie tylko nie można już odliczyć od podatku , w dodatku jest uzależniona od dochodów i przez to sporo wyższa" - przypomina "Fakt".

Do poniedziałku 22 maja każdy, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, musi złożyć rozliczenie składki zdrowotnej za poprzedni rok . Jak czytamy, niektórzy mogą liczyć na zwrot nadpłaconej składki. Ale nie odbędzie się to z automatu - trzeba złożyć wniosek. Termin upływa 30 maja.

"Praca na same podatki i opłaty nie ma sensu"

"Widzę różnicę, ile płaciłam kiedyś, ile teraz"

Gazeta rozmawiała też z Anetą Morawską, która od czterech lat ma swój zakład krawiecki. - Dzięki temu, że od początku płacę niższe składki ZUS, to daje sobie jakoś radę. Inaczej byłoby mi bardzo ciężko. Za to mocno dają mi się we znaki podatki, które w ostatnim czasie bardzo mocno wzrosły. Widzę różnicę, ile płaciłam kiedyś, ile teraz. Wyższe podatki i opłaty prowadzą do tego, że tylko w zeszłym roku zamknęły się u nas cztery zakłady krawieckie - powiedziała.