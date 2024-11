Wiatraki i fotowoltaika. Oto co zdecydowano ws. podatku na 2025 rok

Sejmowa komisja finansów publicznych zatwierdziła poprawki do projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które dotyczą opodatkowania wiatraków, fotowoltaiki oraz innych urządzeń.

Zmiany w podatkach na 2025 rok

Branża wiatrakowa obawiała się, że nowe przepisy mogą prowadzić do opodatkowania całych wiatraków jako budowli, co zwiększyłoby koszty. Jednak przyjęta poprawka eliminuje te obawy, wykluczając urządzenia techniczne z definicji budowli. Dzięki temu opodatkowane będą tylko części budowlane, co jest korzystne dla branży.