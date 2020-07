Wielka Brytania. Rząd Borisa Johnsona rozważa podatek 40+, miałby sfinansować domy opieki

O sprawie informuje "Fakt" za "The Guardian". Nowy podatek miałby objąć wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii, którzy ukończyli 40. rok życia. Wpływy z tego tytułu przeznaczone będą na sfinansowanie domów opieki społecznej.

Jak tłumaczy brytyjskie medium, pomysł ten w gabinetach rządowych narodził się stąd, że koszty utrzymania będą z roku na rok coraz wyższe. To efekt zmian demograficznych, jakie dotykają brytyjskie społeczeństwo.

Nowy program miałby być powiązany z ubezpieczeniem społecznym. Osoby, które musiałyby go uiścić, byłyby zobowiązane albo do wykupienia ubezpieczenia, albo do zwiększonych wpłat na ubezpieczenie społeczne. Możliwe jest również powiązanie podatku 40+ z daniną od dochodu.