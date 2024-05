Wpadli w podatkową pułapkę. Wszystko przez tarczę antykryzysową

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził niedawno, że przez umorzoną subwencję z tarczy antykryzysowej mały podatnik mógł stracić prawo do preferencyjnej 9 proc. stawki CIT - poinformowała piątkowa "Rzeczpospolita".

Zobacz także: Kiedyś "Made in Germany" to był synonim kiepskiej jakości - Krzysztof Domarecki w Biznes Klasie

Problem bardzo konkretny

"Rz" opisała w piątek sprawę spółki, która wystąpiła do skarbówki o interpretację podatkową. "We wniosku wyjaśniła, że w 2021 r. jej przychody ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2 mln euro, tj. limitu, od którego zależy prawo do 9 proc. stawki CIT dla małych podatników i rozpoczynających działalność.