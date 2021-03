Wyższa kwota wolna od podatku. Ekonomista mówi o zaletach tego pomysłu

helka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

progresywność podatkowa to zabójstwo dla przedsiębiorczych i tych co zarabiają więcej. To nie mobilizuje do zarabiania więcej, lecz tylko kombinowania, aby progu nie przekroczyć. Podatki powinny być proste i równe dla wszystkich np. podatek liniowy bez przywilejów. Tak samo ze składkami. Represyjny system spowoduje regres gospodarczy i wyprowadzkę biznesów, a do tego umykanie w szarą strefę. Bez wyjatków, prosto i równo- oto system uniwersalny! Bo uznaniowość powoduje to, że są równi i równiejsi.