Zarabiają tak nawet 30 tys. zł. Gminy mają dość. Jest apel do rządu

ale nie można żyć, nie zarabiając, świat jest tak ułożony, że jedni pracują więcej to zarabiają więcej, drudzy pracują mniej to zarabiają mniej..... w takim razie ustalmy jedną pensję dla wszystkich i wylosujmy co kto "robi" w drodze losowania będziemy wybierali nauczycieli, lekarzy, hydraulików, sprzedawców, elektryków, taksówkarzy itd. itp. - jedna wysokość pensji - losowe zawody do wykonywania.........