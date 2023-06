Zmiany w podatkach. "Wśród propozycji blokady nowych kategorii rachunków"

Kolejna zmiana umożliwi zapłatę daniny do kwoty 5 tys. zł za podatnika przez osoby spoza najbliższej rodziny (obecnie to możliwe do 1 tys. zł)

Będzie rozszerzenie blokad dla nowych kategorii rachunków

Resort wyjaśnił także, że projekt przepisów zostanie wypracowany w ramach prowadzonych konsultacji, które potrwają do 31 sierpnia. Odbędzie się to przed przekazaniem ustawy do Sejmu. Ministerstwo podało, że finalny projekt ustawy dotyczący ordynacji podatkowej trafi do prac parlamentarnych w kolejnej kadencji Sejmu.