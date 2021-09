Zmiany w Polskim Ładzie i rekompensaty za stan wyjątkowy. Ważne decyzje w środę

Czego możemy się spodziewać? W poniedziałek "Rzeczpospolita" nieoficjalnie podała, że rząd, po konsultacjach dotyczących Polskiego Ładu, skłania się do tego, by przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą płacili 4,8 proc. składki , zamiast 9 proc., jak zakładano. Sprawa miała stanąć na Komitecie Stałym Rady Ministrów.

- Faktycznie, Komitet Stały obradował wczoraj w tym zakresie, ale decyzję jutro będzie podejmował rząd – powiedział we wtorek rzecznik rządu o kwestii składek.

Odnosząc się do sprawy wprowadzenia podatku przychodowego powiedział: - Rozważane są kwestie związane z korektą i podatkiem minimalnym od spółek, te decyzje będą podejmowane jutro - dodał.

Zmiany w Polskim Ładzie są wynikiem konsultacji, przypomnijmy: do Ministerstwa Finansów trafiły pisma od ponad 50 organizacji i przedsiębiorców , które głównie krytykowały podatkową rewolucję. - Najwięcej uwag w konsultacjach dotyczyło składki zdrowotnej, więc dużego zaskoczenia tu nie ma. Część organizacji i przedsiębiorców mówiła, że nie godzi się na żadne zmiany. Część jednak wskazała, że kierunek jest dobry, tylko trzeba doprecyzować i nieco spowolnić tempo ich wdrażania - mówił niedawno w rozmowie z money.pl Jan Sarnowski, wiceminister finansów odpowiedzialny za wdrożenie podatkowych zmian w Polskim Ładzie.

Czy tylko agroturystyka? Rekompensaty za stan wyjątkowy

- Jutro podczas posiedzenia rządu planowane jest przyjęcie projektu ustawy dotyczącego rekompensat z tytułu wprowadzania stanu wyjątkowego na terenie pasa przygranicznego w województwach podlaskim i lubelskim – zapowiedział we wtorek Müller. - Chcemy szybko to zrealizować, przyjąć ustawę, najprawdopodobniej skierować ją, jako projekt pilny (do Sejmu), a później przez wojewodów wypłacić pomoc - dodał.