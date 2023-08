Pieniądze po zmarłym. Gdzie trafiają? ZUS wyjaśnia

Janusz 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Jeżeli po zmarłej osobie, wniosek do ZUS-u nie wpłynie od najbliższych, to środki finansowe po osobie zmarłej - przejmuje ZUS wspólnie, z sektą PIS-owską. Dlatego w Polsce, w tych grupach społeczeństwa (osoby rządzące Polską, oraz ZUS-em) - notuje się, wzrost nowych milionerów. A biedny lud, który na nich głosuje - jest coraz to biedniejszy.