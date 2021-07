Ponad 14 mld zł. Tyle kosztowały wypadki na polskich drogach

Szymon Huptyś, rzecznik MI, zaznaczał w rozmowie z PAP, że wypadki drogowe to nie tylko trauma dla poszkodowanych, ale również koszty, które ponosi gospodarka. Straty można liczyć w miliardach złotych.

- Z najnowszych danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za 2018 rok wynika, że koszty wszystkich zdarzeń drogowych, do których doszło na sieci dróg w Polsce w 2018 r., wyniosły ok. 56,6 mld zł, co stanowiło 2,7 proc. polskiego PKB, trzy lata wcześniej było 48,2 mld zł, dając 3 proc. PKB - powiedział Huptyś.