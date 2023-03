Rumuński ubezpieczyciel niewypłacalny. Polscy klienci Euroinsa mogą spać spokojnie

Dlaczego zapadła taka decyzja? Komunikat rumuńskiego nadzorcy głosi, że firma ubezpieczeniowa jest niewypłacalna, a luka kapitałowa przekracza 400 mln euro. Począwszy od lutego 2020 roku spółka, obsługująca na rumuńskim rynku ok. 2,5 mln klientów, była wielokrotnie kontrolowana przez nadzorcę i karana za braki kapitałowe.

Euroins ma problemy tylko w Rumunii

Spółka Euroins Romania należała do grupy Euroins Insurance Group (EIG), która obsługuje łącznie ponad 4 miliony klientów w 12 krajach i zatrudnia ponad 3 tys. pracowników. Jej właścicielem jest holding energetyczno-finansowy Eurohold, notowany na giełdzie - zarówno w Sofii, jak i Warszawie. Jak czytamy w komunikacie spółki, holding wszczął procedurę zaskarżenia decyzji rumuńskiego regulatora we wszystkich właściwych sądach w Europie i na świecie.

Euroins od 5 lat działa na rynku polskim na podstawie licencji bułgarskiej, korzystając z unijnej swobody działalności gospodarczej. Sprzedaje polisy komunikacyjne plus różne dodatki typu assistance. W 2022 roku zebrał łącznie ok. 190 mln zł składek od 325 tys. klientów. Czy są powody do obaw? Spółka zapewnia, że nie.