Wyższe odszkodowania za opóźniony lot. Ministerstwo szykuje zmianę

SDR to międzynarodowa jednostka walutowa używana wyłącznie w rozliczeniach. Jej pełna nazwa to Special Drawing Rights, a jej wartość jest wyznaczana na podstawie koszyka walutowego, w proporcjach zależnych od wagi danej waluty w międzynarodowych transakcjach finansowych. W Polsce kurs SDR ustalany jest przez NBP. Obecnie wynosi on 5,1648 złotego.