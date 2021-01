ZUS. 1 lutego upływa ważny termin

Obowiązek złożenia informacji ZUS IWA mają płatnicy, którzy jednocześnie: byli zgłoszeni nieprzerwanie, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2021 r., w 2020 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, 31 grudnia 2020 r. byli wpisani do rejestru REGON.