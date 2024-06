Amerykanie przejmują działający w Polsce bank. Bruksela zabrała głos

Adams 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

PiS odszedł od władzy ale jego przekręty są przyklepywane przez nowy rząd. Gdybym ja z jednej firmy przeniósł cały majątek do drugiej, tą pierwszą zgłosił do upadłości z długami a drugą bym prowadził to bym nie wyszedł z więzienia. Ale PiSowi było wolno. Teraz fundusz amerykański kupił drugą firmę, tą funkcjonującą, nielegalnie obdarzoną majątkiem. Jeżeli znajdzie się uczciwy sąd w Polsce - o co trudno- to transakcja sprzedaży zostanie anulowana. Wtedy Amerykanie dostaną odszkodowanie od skarbu państwa. Tak się robi interesy. A przy okazji syndyk upasie się na majątku upadłego Getinu chociażby dzięki fikcyjnym próbom ugodowym. Żadne próby, każda uwalana przez sąd jako niespełniająca kryteriów próby ugodowej, ale zaprzyjaźniona kancelaria zarabia na tym kokosy.