Banki udzieliły mniej kredytów gotówkowych. Zamiast tego więcej zakupów na raty

Banki i SKOK-i udzieliły w październiku o 32,1 proc. mniej kredytów gotówkowych, porównując dane rok do roku - wynika z najnowszych statystyki Biura Informacji Kredytowej (BIK). Ich wartość spadła nieco mniej, bo o 28,5 proc.

Sumując wyniki z poprzednimi dziewięcioma miesiącami wychodzi na to, że do tej pory udzielono 2 mln 294 tys. kredytów gotówkowych na kwotę prawie 43 mld zł.

- Najwyższy spadek dotyczył kredytów wysokokwotowych tj. powyżej 50 tys. zł. Widzimy już to zjawisko od początku pandemii - komentuje wyniki główny analityk BIK Waldemar Rogowski.

Niższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów gotówkowych z przedziału niskokwotowego do 1 tys. zł - liczbowo (-18,3 proc.) oraz (-19,9 proc.) wartościowo.

- Może to świadczyć o tym, że w przypadku kredytów wysokokwotowych, z uwagi na fakt dużo wyższej ich szkodowości, banki bardziej ostrożnie podchodzą do ich udzielania, ale również z uwagi na to, że ograniczenie konsumpcji prywatnej zmniejsza popyt na finansowanie wysokokwotowe - ocenia Rogowski.