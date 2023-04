Co dalej z inflacją bazową? Członkini zarządu NBP przedstawia prognozy

Co dalej z inflacją bazową? Oto prognozy

Ogromna strata banku jest wyłącznie "stratą techniczną"

– To nie jest realizowana strata. To nie jest tak, że my w rzeczywistości ponieśliśmy tę stratę, tylko to, że te obligacje amerykańskie, które są w naszych rezerwach, one są wyceniane do rynku niżej ze względu na wzrost stóp procentowych – wyjaśniła prezes NBP.