Czy zawsze warto nadpłacać kredyt? Sprawdziliśmy na przykładzie gotówek i hipotek

Ile daje nadpłata kredytu hipotecznego lub gotówkowego? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które zdecydowało się na pożyczenie środków od banku. Przelewanie na rachunek bankowy większej sumy niż wynosi rata, może przynieść realne korzyści. Najwięcej zyskają kredytobiorcy, którzy nadpłacą kredyt mieszkaniowy. Ile można zaoszczędzić i w jaki sposób?

Nadpłata kredytu hipotecznego

Dopłacanie dodatkowych środków do raty hipoteki lub jednorazowa spłata większej sumy kredytu praktycznie zawsze są opłacalne. Jednak przed zrobieniem przelewu, warto przestudiować umowę z bankiem. W niektórych przypadkach nadpłata, która nie będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, możliwa jest dopiero po 3 latach od udzielenia zobowiązania. Bank może naliczyć prowizję za nadpłatę, którą może wynosić do 3% kwoty kredytu. Płacenie wyższych rat przed upływem trzech lat od zaciągnięcia hipoteki nadal będzie opłacalne, ale nie w tak dużym stopniu, jak po tym terminie.

W jaki sposób nadpłacać kredyt hipoteczny, by było to najbardziej opłacalne? Jak obniżyć miesięczną ratę kredytu hipotecznego? Najlepiej zobrazować to na przykładzie.

Przykład 1. – nadpłata kredytu w celu zmniejszenia raty zobowiązania

Pomocny w obliczeniu nowej raty jest kalkulator nadpłaty i wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. W założeniu – pozostała kwota do spłacenia wynosi 250 000 zł, a okres kredytowania 96 miesięcy. Kredytobiorca postanawia nadpłacić 45 000 zł kredytu hipotecznego. Obecna rata wynosi 3 534,17 zł. Po przelaniu 45 000 zł do banku rata zmniejszy się do 2 893,23 zł, czyli staje się niższa o 640,94 zł (obliczenia Totalmoney.pl na podstawie kalkulatora nadpłaty kredytu).

Przykład 2. – nadpłata kredytu w celu skrócenia okresu kredytowania

Kredytobiorca ma do spłaty jeszcze 150 000 zł rozłożone na 72 raty. Chce nadpłacić 30 000 zł, by skrócić okres kredytowania. W tym przypadku liczba rat zmniejszy się do 54. Dzięki temu okres kredytowania będzie krótszy o 1 rok i 6 miesięcy (obliczenia Totalmoney.pl na podstawie kalkulatora nadpłaty kredytu).

Często przy przelewaniu większych kwot do banku kredytobiorcy zadają pytanie, "czy nadpłacając kredyt, spłacam kapitał, czy odsetki?". Co ważne, nadpłaty przekazywane są na poczet kapitału, a dzięki jego wcześniejszej spłacie zmniejszają się koszty kredytowe, w tym odsetki czy prowizja, które bank musi proporcjonalnie obniżyć.

Kredytobiorcy mogą również nadpłacać kredyt poprzez regularne przelewanie wyższej sumy niż wynosi rata. Jednak należy pamiętać, że taki krok nie przyniesie aż tak dużych korzyści, jeśli dodatkowa kwota nie przekroczy wysokości choćby jednej raty (przynajmniej wszystkie nadpłaty łącznie). Dlatego warto odkładać środki i jednorazowo przekazać do banku zaoszczędzoną kwotę.

Nadpłata kredytu gotówkowego

W tym przypadku korzyści są mniej widoczne niż przy hipotekach, jednak nadal jest to opłacalne rozwiązanie. Ile można zaoszczędzić i w jaki sposób?

Przykładowo, kredytobiorca zaciągnął zobowiązanie z oprocentowaniem 9,9 proc. na 10 000 zł i rozłożył spłatę na 12 miesięcy. Rata wynosi 878,69 zł. Wartość odsetek od kredytu to 544,33 zł. Przy nadpłacie w wysokości 2 000 zł przy spłacie trzeciej raty okres kredytowania skróci się do 10 miesięcy, a wartość odsetek do 404,41 zł (obliczenia Totalmoney.pl na podstawie kalkulatora nadpłaty kredytu).

Decydując się na wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego, można:

zmniejszyć sumę odsetek od zobowiązania,

skrócić okres spłaty lub zmniejszyć ratę po uzgodnieniu z bankiem,

odzyskać część prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,

otrzymać zwrot za zapłacone ubezpieczenie od kredytu lub obniżyć miesięczne koszty polisy.

Kredytobiorcy mają możliwość dokonania nadpłaty lub wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego w dowolnym momencie, co zapewniają im przepisy prawa. Nie muszą czekać 3 lat, jak w przypadku hipotek, by uniknąć kosztów prowizji za nadpłatę.

Wcześniejsza częściowa lub całościowa spłata zobowiązania w banku przynosi realne korzyści kredytobiorcy i jest opłacalna, ale nie zawsze gwarantuje duże oszczędności. Jest to zależne od typu kredytu, kwoty nadpłaty oraz jej celu – skrócenie okresu kredytowania lub obniżenie raty.

