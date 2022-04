Dziury w rządowym planie wsparcia kredytobiorców. "Nic z tego nie będzie"

Rząd przedstawił plan wsparcia dla kredytobiorców. Zakłada on m.in. dopłaty do rat dla osób w trudnej sytuacji, wprowadzenie w nowej formule wakacji kredytowych, czy zmianę WIBOR. - To mydlenie oczu - powiedziała w programie "Money. To się Liczy" Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezes Narodowego Banku Polskiego.