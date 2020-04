Ernest Pytlarczyk został głównym ekonomistą Banku Pekao SA

W środę Bank Pekao SA poinformował, że do jego zespołu dołączył Pytlarczyk, który obejmie stanowisko głównego ekonomisty i dyrektora Biura Analiz Makroekonomicznych. Zastąpi na nim Marcina Mrowca, który odchodzi z banku.

Dotychczas funkcję głównego ekonomisty Pytlarczyk pełnił w mBanku. W latach 2006-2020 w kierował tam obszarem analiz makroekonomicznych i rynkowych. We wtorek poinformował na Twitterze, że kończy karierę w należącej do niemieckiego Commerzbanku spółce .

Wcześniej pracował m.in. jako researcher w Instytucie Cykli Koniunkturalnych na Uniwersytecie w Hamburgu oraz w banku centralnym Niemiec we Frankfurcie. W latach 2002-2003 był analitykiem rynków finansowych w BRE Banku oraz Banku Handlowym w Warszawie.

- Nie musimy się nawzajem przekonywać co do tego, że otoczenie zewnętrze stało się bardziej wymagające, także dla Banku Pekao - mówi cytowany w komunikacie Pekao Pytlarczyk.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów.

Ma drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce obsługuje co drugą korporację w naszym kraju.