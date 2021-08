Frankowicze wygrywają w sądach z Bankiem Pekao. Ponad 400 mln zł rezerwy

W ostatnich dniach Bank Pekao ujawnił wyniki za drugi kwartał 2021 roku. Jego skonsolidowany zysk netto w tym okresie wyniósł 604,8 mln złotych. To aż o 68 proc. więcej niż przed rokiem w tym samym czasie.

Wyniki Pekao za drugi kwartał

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 339,45 mln złotych. To nieco mniej niż przed rokiem, kiedy to wynik ten wyniósł 1 365,55 mln złotych. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 672,75 mln zł wobec 567,85 mln zł rok wcześniej.

Bank poprawił też wyniki rok do roku skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W pierwszym półroczu Pekao miał 850,43 mln złotych takiego zysku, a po sześciu miesiącach 2020 roku - 546,05 mln złotych.

Problemy z frankowiczami

Bank ma jednak problem z frankowiczami, na co zwraca uwagę biznesowa odsłona "Gazety Wyborczej". Chociaż Pekao nie udzielał sam kredytów we frankach szwajcarskich, to jednak portfel takich kredytów przejął w procesie podziału przez wydzielenie Banku BPH.