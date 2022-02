Kasia 34 17 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dajcie nam w końcu żyć normalnie! Normalnie zarobić i nic nie będziecie rozdawać! Teraz kredytobiorcy mają szukać kolejnego etatu żeby zarobić na czyjeś wymysły? A kto w takim wypadku zarobi na nasze rodziny jak niedługo wszystko co uda się pracą rąk zarobić będziemy musieli oddać! Kiedy w końcu ktoś pójdzie po rozum do głowy? 🤔 Myślę że nie długo to my wyjdziemy ale z siebie bo jak nie wirus to inflacja albo wzrosty wiboru i inne wymysły!