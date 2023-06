Jest decyzja ws. stóp procentowych. Tak teraz wyglądają raty kredytów

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Choć brak podwyżki to dobra informacja dla kredytobiorców, to większość z nich chciałaby wiedzieć, co dalej ze stopami procentowymi. Mimo spadającej inflacji ekonomiści są zgodni, że to jeszcze nie jest odpowiedni moment na obniżki.