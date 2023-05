Inflacja w Polsce w maju 2023 r. wyniosła 13 proc. – podał GUS. To wynik jeszcze niższy od prognozy, a miesiąc do miesiąca ceny stały w miejscu, co nie zdarzyło się od dłuższego czasu. "Pierwsze dobre dane na temat inflacji od 2021 r. – komentuje ekonomista BNP Paribas Wojciech Stępień.