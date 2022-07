Kolejna podwyżka stóp proc. to znów mniejsza szansa na kredyt. Ile teraz pożyczają banki?

Na czerwcową decyzję Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stóp procentowych banki zareagowały ponownym ograniczeniem zdolności kredytowej. To, że w większości zdecydują się na podobny krok po wczorajszym posiedzeniu, jest bardzo prawdopodobne. O ile mniej można teraz pożyczyć? To zależy od sytuacji kredytobiorcy, ale także polityki konkretnego banku. Co ciekawe, jeden z nich pożycza teraz więcej niż miesiąc temu.