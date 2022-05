Kto odpowiada za rosnące raty kredytów? Polacy nie mają wątpliwości

Maggie 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Glapiński nie podejmuje decyzji sam, jak sama nazwa wskazuje decyzja jest podejmowana przez RADĘ, która GŁOSUJE. Glapiński jest wyrazicielem jej woli. A co kochany rząd dokłada to jego... rozdawnictwo i dodruk pieniądza tak się kończą.... Delikatna nerwówka, że pieniądz straci na wartości, a co za tym idzie chęć ulokowania go gdziekolwiek, powoduje, że ludzie wydają kasę na potęgę no to grzech cen nie podnosić... i tak to się kręci. Ludzie przestańcie szastać kasą to i inflacja przystopuje