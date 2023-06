Zbliża się sądny dzień dla banków. To będzie kluczowy wyrok

Jędrek 20 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

KORZYSTANIE Z KAPITAŁU nie wypaliło. Udała się (NA RAZIE) zamiana LIBOR-a na SARON. Na razie ponieważ sprawa jest w TSUE. Pytanie w sprawie zadane jest proste jak BUDOWA CEPA. Zainteresowani ZNAJĄ TREŚCI PISM ambasad państw TYCH BANKÓW CO ŁUPIĄ POLAKÓW NA FRANKA. Powoływali się, że TYLKO SĄD MA PRAWO INGEROWAĆ W WARUNKI UMÓW. Nie mają takich uprawnień m.in. POLSKI PARLAMENT. Niech TSUE się wypowie i w tej sprawie. Po wspomnianej zamianie JAKOŚ DZIWNIE WZROSŁA MOJA RATA. To oznacza, że BANKSTERZY ZNOWU ZACZĘLI SIĘ BOGACIĆ. Czy zgodnie z prawem? Powtarzam niech wypowie się TSUE. Akcja ZASTRASZANIA NA FRANKA też mnie dosięgła. JEST TO na poziomie WEZWANIE DO ZAPŁATY sprzed TRZCH LAT. PKO BP zwęszyło EKSTRA KASĘ. Nie wyszło. Osobiście bardzo chciałbym DOWIEDZIEĆ SIĘ ILE KASY UMOCZYLI BANKSTERZY W TYM PROCEDERZE? Wezwanie do zapłaty to: jedna osoba, umowa za umową NAPISANIE BZDUR w wezwaniu i tyle. Jednak Pozwanie o KILKASET TYSIĘCY to nie mały pikuś. Ktoś (kancelaria wynajęta nie jest tania) musiał napisać POZEW. W Sądzie należało złożyć wadium, to też duża kasa. Jeżeli pomnożymy to POWIEDZMY RAZY 1.000 robi się kasa STARCONA NA MILIONY ZŁOTYCH! To Szanowni Państwo REALNA STARTA BANKÓW. Gdybym BYŁ w Zarządzie PKO BP (bo nie wiem jak w innych bankach) po OGŁOSZENIU WYROKU (15.06. O GODZINIE 9.00) TSUE C-520/21, TYCH MĄDRALI ZGŁOSIŁ BYM Z ZAWIADOMIENU DO PROKURATURY. O co? O SZKODY LICZONE W MILIONACH ZŁOTYCH NA RZECZ UDZIAŁOWCÓW I KLIENTÓW PKO BP!