Mieszkaniowy dylemat. Taniej wynajmować niż kupić na kredyt

"Dziś koszty najmu są niższe niż raty standardowych kredytów bez dopłat – taki jest wniosek z naszej analizy" - donosi dziennik.

Ceny mieszkań i czynsze za wynajem lokali zbadał dla "Rzeczpospolitej" ekspert rynku Marcin Drogomirecki, a miesięczne koszty kredytów obliczył Krzysztof Bontal, ekspert finansowy z Proferto.

Z ich analiz wynika, że w Warszawie średnie ceny ofertowe kawalerek w czerwcu to 590 tys. zł, a średnia stawka najmu netto to 2,4 tys. zł miesięcznie. Natomiast rata kredytu na 25 lat (20 proc. wkładu własnego) z oprocentowaniem stałym to ponad 3,4 tys. zł miesięcznie, a ze zmiennym – 3,6 tys. zł.

"Różnica (cen najmu i rat kredytu – red.) wydaje się spora. Może skłaniać część klientów do odłożenia planów zakupu małego mieszkania w stolicy" – komentuje w "Rz" Drogomirecki. "Trzeba jednak pamiętać, że spłacając kredyt, budujemy majątek, a opłacając czynsz, już nie" – dodał.

Ceny w miastach

Jak podaje "Rz" w Krakowie kawalerki są oferowane przeciętnie po 545 tys. zł. Średni czynsz to 2 tys. zł. Rata kredytu w zależności od rodzaju oprocentowania to niemal 3,2 tys. zł (stałe) i ponad 3,3 tys. zł (zmienne).

W Gdańsku to odpowiednio 510 tys. zł (średnia cena mieszkania), 2 tys. zł (średni czynsz), ponad 2,9 tys. zł i 3,1 tys. zł (rata).

We Wrocławiu jednopokojowe mieszkania były oferowane w czerwcu za 475 tys. zł. Przeciętna stawka najmu to 2 tys. zł, a rata kredytu to niemal 2,8 i 2,9 tys. zł.

W Poznaniu średnie ceny kawalerek to 380 tys. zł, a średnie czynsze za takie lokale to ponad 1,7 tys. zł. Rata kredytu na 25 lat ze stałym oprocentowaniem to ponad 2,2 tys. zł, a ze zmiennym – 2,3 tys. zł.

W Łodzi czynsze za kawalerki są zbliżone do rat kredytu. Jednopokojowe mieszkania są tu wystawiane średnio po 271 tys. zł, a stawki najmu to średnio 1,5 tys. zł. Rata kredytu wynosi niespełna 1,6 tys. zł i ponad 1,6 tys. zł.

