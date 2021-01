mojotojo 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Grunt by kościoły były otwarte. A biznes? Cóż, ktoś się musi poświęcić dla dobra sprawy. Trzeba wierzyć, że rząd kontroluje pandemię, w końcu na konferencjach same dobre wieści. Już 2 razy wygraliśmy, wg słów premiera, z wirusem, wygramy trzeci, piąty i dziesiąty raz. Wirusa nie trzeba się bać, galerie zamknąć, fitnessy, restauracje i turystykę, bo to przyziemne potrzeby. Poza tym, dlaczego biznes miałby dostać jakieś wsparcie rządowe? A ile podatków płaciły te biznesy w ostatnich latach? Pracownik na etacie płaci pełne składki, i dwa progi PIT. Firma płaci niższy CIT, o ile w ogóle pokaże jakiś zysk, bo co może wpisze w koszty. No to skoro nie dokłada się do budżetu, to jak teraz chce wołać o kasę od państwa?