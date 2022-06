Nadpłacić kredyt czy inwestować? Wyjaśniamy, co się bardziej opłaca

Osoby, które spłacają kredyt hipoteczny, znowu będą głębiej zaglądały do swoich portfeli po tym, jak kolejna podwyżka stóp procentowych stała się faktem. RPP podniosła główną stopę z 5,25 proc. do 6,00 proc., co stanowi wzrost o 0,75 pp. Czy w obecnej sytuacji dobrym pomysłem jest nadpłata kredytu? Inflacja nie pomaga w podejmowaniu takich decyzji. Bo skoro rosną stopy, to dodatkowy kapitał może lepiej zainwestować inaczej, aby minimalizować niekorzystny wpływ inflacji na domowe finanse.