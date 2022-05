Ile zaoszczędzisz, jeśli nadpłacisz kredyt hipoteczny? Policzyliśmy

WARTO 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

W moim przypadku, odsetki są wyższe niż kapitał w miesięcznej racie spłaty - excel policzył że dopłacenie 50tyś do kredytu powoduje natychmiastową obniżkę raty o ponad 600zł - gdyby czekać np. do końca 2024r na spadek stóp procentowych to same odsetki zjedzą prawie 20 tyś - więc dopłata 50tyś to tak naprawdę dopłata 30 tyś ale z długu zejdzie 50tyś. - nawet gdyby bank pobierał prowizję (procedury takie są już zakazane) od takiej wcześniejszej spłaty to się opłaca klientowi - bankowi nie :).