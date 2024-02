Nowe zjawisko w kredytach frankowych. Trzeba uważać, by nie stracić pieniędzy

Sprzedaż i kupno kredytów frankowych. Czy to legalne?

Czy to opłacalne?

Przy ocenie opłacalności należy wziąć pod uwagę wysokość wierzytelności, koszty niezbędne do zainwestowania w jej dochodzenie oraz czas trwania postępowania, możliwe do uzyskania odsetki ustawowe. Pamiętajmy, że sprzedaż wierzytelności może nie uchronić przed stresem związanym z wizytą w sądzie. Sąd może przesłuchać kredytobiorcę w charakterze nie strony, a świadka.

Dla kogo i dlaczego to bardziej intratne: dla kupującego czy sprzedającego taki kredyt?

Jak (od)kupić/sprzedać taki kredyt i na co zwrócić uwagę, żeby nie stracić lub nie mieć kłopotów prawnych?

Na pewno trzeba zwrócić uwagę na jakim etapie jest kredytobiorca i jego sprawa (tzn. czy złożył reklamację, czy wzywał bank do zapłaty, czy wniósł powództwo, czy jest wyrok I czy II instancji). Od tych czynników też będzie zależeć cena. Równie istotne jest to, na jakim etapie są roszczenia wzajemne banku (czy jest wezwanie, czy bank wystąpił z pozwem).

Należy pamiętać, że jeśli kredytobiorca złożył oświadczenie o potrąceniu, to wierzytelność już nie istnieje (umorzyła się) i to wyklucza możliwość zbycia.

Bardzo istotne, by dokonując zbycia wierzytelności, mieć świadomość, że bank ma wzajemne roszczenia względem kredytobiorcy o zwrot pieniędzy wypłaconych tytułem kredytu. O ile wierzyciel sam decyduje o zbyciu wierzytelności, o tyle na zmianę dłużnika wymagana będzie zgoda drugiej strony, czyli banku. Innymi słowy, aby skutecznie wobec banku przenieść wraz z wierzytelnością również dług (z tytułu zwrotu wypłaconej sumy kredytu) należy uzyskać zgodę banku na transakcję, a udzielenie takiej zgody przez bank wydaje się wątpliwe lub co najmniej trudne.

Jak oceniać to zjawisko i czy będzie narastać?

Lepiej sprzedać swój kredyt czy samemu się sądzić z bankiem?

Moim zdaniem lepiej samemu dochodzić nieważności kredytu i zwrotu wpłaconych rat. Transakcja zbycia wierzytelności obciążona jest ryzykiem odpowiedzialności. Ważne, by własną sprawę powierzyć dobremu prawnikowi: adwokatowi lub radcy prawnemu, specjalizującym się w dochodzeniu roszczeń od banków, który przejmie większość czynności koniecznych do przeprowadzenia sprawy, będzie służył radą w czasie procesu i wsparciem w kontaktach z bankiem i sądem. Kredytobiorca oprócz rat może uzyskać dodatkowo odsetki. Co więcej, w świetle niedawnego orzecznictwa TSUE może okazać się, że kredytobiorcy nie będą musieli oddawać bankom kapitału z uwagi na przedawnienie roszczeń banków.