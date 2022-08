O kredyt będzie jeszcze trudniej. Prognozy banków "nadal pesymistyczne"

Aga 34 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Banki są zabezpieczone, podwyższane stopy procentowe zapewniły im mega zyski. A Ty Kowalski z kredytem się martw, a jak nie będzie Cie stać na spłatę rat to pod most! Zaciągałeś kredyt to powinieneś się z tym liczyć, że oprócz swojej chaty spłacasz jeszcze chatę pracownika banku i naszego jastrzębia. :(