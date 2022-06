Nadciąga kolejne uderzenie w finanse Polaków. Członek RPP nie pozostawia złudzeń

Tediii 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chcieliście PiS-u to teraz żreć szczaw i zbierać chrust i prawidłowo spłacać dług. Kiedy obywatele wyjdą w końcu na ulice walczyc z kaczoinflacja ? W żadnym kraju nie ma akcyzy w paliwie 350% jak u nas + kredyty, ten Rząd nas wykończy by pomagać Ukrainie a oni i tak pójdą do Putina ! Ukraina to koń trojański dla Europy ! Inflacja się nie skończy dopóki nie skończy się PiS-owskie rozdawnictwo, to ta banda kretynów i złodzieji ją stworzyła, inflacja 15% i dalej rozdają pieniądze. Wysoka inflacja plus stopy to kasa dla Rzadu i o to chodzi a Kowalski ma cicho siedzieć z miska ryzu i szukać chrustu. Oczywiście to wina UNII i TUSKA.