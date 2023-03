Ogromna kara dla Deutsche Bank Polska. "Konsumenci byli wprowadzani w błąd"

Ponad 5,7 mln zł kary dla Deutsche Bank Polska

"Konsumenci byli wprowadzani w błąd w związku z rozpowszechnianiem przez bank nieprawdziwych informacji co do zmiany wysokości pobieranych opłat za wystawienie zaświadczeń dotyczących kredytów lub pożyczek hipotecznych denominowanych do waluty obcej, w tym we franku szwajcarskim" - czytamy w komunikacie UOKiK.