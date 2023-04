Padły ostre słowa o kryzysie bankowym. "To będzie trwać latami"

victor 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zapowiadana jest w Polsce bieda i głód oraz spadek PKB w długiej perspektywie (dekad) a to już się w Polsce zaczyna dziać bo PKB już spada a do tego przynajmniej polowa spoleczenstwa już stwierdza ze brakuje i trzeba się decydować co kupić a czemu odmówić i to wcale nie chodzi o luksusy a obejmuje obszar egzystencji.