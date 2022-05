Polacy zmienili zdanie. Teraz biorą takie kredyty

Według najnowszego raportu AMRON-SARFiN, w I kw. tego roku banki udzieliły 47,8 tys. kredytów mieszkaniowych . To o 25,3 proc. mniej niż w IV kw. 2021 r. Spadła też wartość udzielonych kredytów — o 24,6 proc. kdk. do 16,9 mld zł . Średnia wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego w I kw. br. wyniosła 351,2 tys. zł, z 0,20 proc. więcej w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Zapowiada się chudy rok na rynku hipotek

- To byłby spadek o 22 proc. w relacji do wyniku z 2021 r. Czyli nie mamy kolejnego roku rekordowego, ale nie jest źle. Ci co mają odpowiednią zdolność kredytową , mogą sobie na to pozwolić, po ten kredyt sięgną - powiedział Furga.

Rządowy program nie napędzi sprzedaży hipotek

- Założenia z uzasadnienia projektu zakładały, że w pierwszym roku funkcjonowania programu dołączy do niego 80 tys. uczestników. To jest nierealne. Jak w tym roku pojawi się ok. tysiąca, to uznam to za sukces. To nie wysokość wkładu własnego decyduje o zainteresowaniu kredytem hipotecznym, a zdolność kredytowa - powiedział Furga.