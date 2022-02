Rekompensaty za podwyżki stóp? Lewica złożyła projekt ustawy. "Kredytobiorcy nie mogli się przygotować do wyższych rat"

Rada Polityki Pieniężnej na lutowym posiedzeniu we wtorek zdecydowała o podniesieniu stopy referencyjnej o 50 punktów bazowych do 2,75 proc. Wróciła tym samym do poziomu z czerwca 2013 r.

Raty kredytów wzrosną

Według Lewicy dziś rata kredytu w niektórych województwach sięga 60-70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. - Jeżeli stopy procentowe zostaną podniesione do poziomu 4 - 4 i pół procenta to koszt kredytów mieszkaniowych wzrośnie o 60 procent. Jednocześnie obecna zdolność kredytowa trzyosobowego gospodarstwa domowego jest mniejsza o około 150 tysięcy złotych, w stosunku do roku 2021. A jeżeli stopy procentowe dalej będą rosnąć, to ta zdolność kredytowa zmniejszy się o 200 – 250 tysięcy - stwierdził poseł Wiesław Szczepański.