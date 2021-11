Rekordowy rok w cenach mieszkań i ratach kredytów. Co przyniesie kolejny?

Amator benio 38 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Przed covid stawka referencyjna byla 1.5%, wiec poki co to kredyciarze nic nie placa wiecej!. Po prostu powracaja do normalnosci! To my, którzy mieli jakiekolwiek oszczędności doplacslismy się do kredyciarzy, a tym samym napedzalismy spirale inflacji!! Teraz za to zaplacimy, a najwiecej kredyciarze. Zwlaszcza, ze wibor powinien byc 7-10%. Wiec raty wystrzelą w kosmos. Tak tak, myslicie ze to s-f? To sobie zobaczcie ile wynosil w 2003-2008. Ps. W 2008 roku tez kazdy klupał sie w głowę jakby uslyszał, ze frank przez kolejne 12 lat urósł z 2.5 do 4.5