RPP podzielona na dwa obozy. Gra toczy się o kredyty milionów Polaków

Frankowicze po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE liczą, że skończą się ich problemy ze spłatą kredytu. Kłopoty niedługo mogą mieć zaś wszyscy pozostali kredytobiorcy, którzy pożyczali pieniądze w złotówkach. Oprocentowanie złotowych kredytów wkrótce może wzrosnąć, a już teraz stawka WIBOR (kredyty w złotych) jest wyższa od LIBOR (kredyty we frankach) o około 2,5 pkt proc.

Choć do tej pory przewodniczący RPP i szef NBP Adam Glapiński przekonywał, że nie ma potrzeby podnosić stóp procentowych, a na wrześniowym posiedzeniu poddano pod głosowanie nawet wniosek o obniżkę stóp procentowych (nie było większości), wydaje się, że jednak lekką przewagę w radzie mają zwolennicy podwyżek. Sprawdziliśmy, co każdy z nich mówił ostatnio na ten temat.

Do jastrzębi, bo tak nazywa się członków RPP, którzy są zwolennikami podwyżek stóp procentowych, można obecnie zaliczyć czterech z dziesięciu członków rady. To Kamil Zubelewicz i Eugeniusz Gatnar, a także nieco mniej zdecydowani Łukasz Hardt oraz Jerzy Osiatyński.

Do tego samego obozu można zaliczyć Łukasza Hardta, który wskazuje, że przy rosnących oczekiwaniach inflacyjnych podwyżka oprocentowania o 0,15 pkt proc. umocniłaby wiarygodność NBP. Mniej zdecydowanie na ten temat wypowiada się Jerzy Osiatyński, ale widoczne w jego przypadku jest przestawienie wajchy w kierunku podwyżek.

- Olimpijski spokój, który cechuje część członków RPP (tych za utrzymywaniem stóp procentowych bez zmian - przyp. red.), ja go wcześniej nie podzielałem i teraz tym bardziej go nie podzielam. Wydaje mi się, że musimy się liczyć z tym, że ścieżka wzrostu cen pod koniec roku będzie przebiegała powyżej dotychczasowych trajektorii, które są zawarte w prognozach NBP. Wielokrotnie publicznie mówiłem, że okres bardzo stabilnej polityki pieniężnej, którą NBP prowadzi od wielu lat, może dobiegać końca - mówił Jerzy Osiatyński, cytowany przez PAP.

Zdecydowanie lepszym scenariuszem z perspektywy kredytobiorców byłyby obniżki stóp procentowych, które skutkowałyby też zmniejszeniem oprocentowania w bankach. Bliżej takiego rozwiązania jest w tej chwili trzech członków, na czele z prezesem NBP (to jest istotne, bo w razie remisu w głosowaniu, jego głos jest przesądzający).

Zdaniem Glapińskiego sytuacja polskiej gospodarki jest idealna i nie występują żadne nierównowagi na żadnym rynku. "Mamy tę przestrzeń, gdyby w przyszłości była potrzeba i koniunktura by się pogorszyła, znacząco i nagle, to my możemy też obniżać stopy" - przekonywał niecały miesiąc temu.