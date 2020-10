Seniorka dostała propozycję kredytu od banku na 80 tys. zł. "Czy oni jej PESEL-u nie widzieli?"

Historią podzieliła się z nami czytelniczka przez platformę #dziejesie . Kobieta zastanawia się, jak to możliwe, że starszej osobie proponuje się kredyt, którego nie będzie w stanie spłacić do końca życia.

- Seniorka o nic nie prosiła, po prostu zadzwoniono do niej z taką propozycją. Nikt nie był natarczywy ani nachalny, a gdy kobieta odmówiła, to sprawa się zakończyła. Jednak mimo wszystko bardzo mnie to dziwi. Zestawienia wieku tej osoby i kwoty wprawia w osłupienie. Czy oni jej PESEL-u nie widzieli? – pyta nasza czytelniczka.